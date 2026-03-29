女優の佐々木希が、４月８日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（波瑠、麻生久美子のダブル主演、木曜・後１０時）に出演することが２８日、分かった。不倫した夫に先立たれる妻を演じる。秋吉理香子氏の小説が原作で、バーのママ・ルナ（波瑠）と、家庭に居場所がない主婦・涼子（麻生）の２人が、旅先で殺人事件に巻き込まれるミステリー。佐々木は第１話で、夫が女性とともに死亡している