◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。後半３３分に待望のＡ代表デビューを果たした塩貝健人は「特別な日だしデビュー戦でしっかり楽しんで、結果を出そうという思いでやりました。もう点取ることだけ考えて特別意識することはなかった。攻撃でも守備でもチームに貢献すること、あとは