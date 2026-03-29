◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は同点の後半３３分、ＦＷ塩貝らとともに投入されると１ボランチ（アンカー）を務め、配給役で存在感を示した。試合後は「僕はアンカーだったのであまり前にいかず、バランスを取りながらやっていた。チームの