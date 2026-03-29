◆米大リーグカージナルス―レイズ（２８日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスの２５歳右腕Ｍ・マグリビが本拠でのレイズ戦に先発し、６回をノーヒットに封じた。奪三振５、与四球２個で９６球と投球数がかさんだこともあって７回、２番手のオブライエンと交代した。プレーボール直後の１球目をＹ・ディアスに中堅への飛距離３９３フィート（約１２０メートル）の大飛球を打たれたが、その後は多