巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２８日、竹丸に続くプロ初勝利を誓った。２９日の阪神戦（東京Ｄ）でプロ初先発。「チームのために腕を振って、自分らしく頑張りたい」と意気込んだ。魂が揺さぶられた。２７日、球団６４年ぶりの新人開幕投手を務め６回１失点で白星を挙げた竹丸の投球を寮で見届けた。「同じルーキーとして負けてられないですし、火がつきました」。キャンプから開幕まで１軍フル帯同を果