“台湾の至宝”歌手、楊烈（ヤン・リエ＝73）が4月12日に、千葉・浦安市文化会館大ホールで、世界ツアー「自由之地」日本公演を行う。日本でのコンサートは初。日刊スポーツの取材に「このたびの日本公演を通じ、素晴らしい音楽がもたらす純粋な感動をお届けしたいと考えております」とコメント。「音楽という共通言語で、台湾の人々の真摯（しんし）な想いを伝え、日本と台湾の絆がより深く、より強固なものとなることを心より願