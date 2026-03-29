お笑いタレント、TAIGA（50）が、28日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。飲食サービス、Uber Eats（ウーバーイーツ）の配達員のバイトをしながら芸能活動をしている現状を公開した。番組では、TAIGAが「お前誰だよ」の持ちネタで、R−1グランプリ決勝進出歴もあるが、「売れっ子芸人には程遠い現状」と紹介。コロナ禍で芸能の仕事が激減したことで、ウーバー配達員を始めたことを伝えた。21年1月に出演したテレビ朝日系「アメ