ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が28日（日本時間29日）、本拠でのアスレチックス戦に「4番・三塁」で先発出場。6回の守備で二塁走者の“高等テクニック”に翻弄された。1−1と同点にされた6回。なおも1死二塁の場面で、打球が遊撃手のほぼ正面に飛んだ。この打球で二走・ソダーストロムがスタートを切った。明らかな判断ミスで、遊撃手・ヒメネスは三塁へ送球。岡本にボールが到達した時点でタイミングは完全にアウト