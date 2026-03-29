米海軍の強襲揚陸艦「トリポリ」＝2025年6月、長崎県・佐世保港【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは28日、沖縄駐留の即応部隊、第31海兵遠征部隊（31MEU）に所属する隊員約2500人が27日、中東地域に到着したと報じた。具体的な任務は不明。米海軍佐世保基地（長崎県佐世保市）配備の強襲揚陸艦トリポリなどの艦隊に搭乗。イランが事実上封鎖しているエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の再開に向けた軍事作戦の一環