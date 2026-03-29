今から20年前の平成18年に天皇陛下がメキシコを訪問された際の模様を2回に分けて紹介する。メキシコご訪問の主な目的は「世界水フォーラム」へのご出席。「水」の研究をライフワークとされている陛下は、「江戸と水運」をテーマに基調講演に臨まれた。平成18（2006）年3月26日放送「皇室ご一家」（第1366回皇太子さまメキシコご訪問）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下をそれ