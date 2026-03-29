28日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」で明石家さんま（70）が、先日結婚を発表したお笑いタレント・もう中学生（43）についてコメントした。「今週もいろいろあったけど、まさか『もう中』が結婚するとは思わなかった。どこかで結婚してほしくないという思いがあったのかも…」「かっこええ男やしなあ。相手は女優さんやな？今度会ったらお祝いせなあかんな」「ふだんも舞台で見せる顔も全然、変わらん男なんや」などと胸