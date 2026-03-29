◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）日本はＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドに１―０で勝利した。サブ組中心で挑んだ前半も試合を支配し、主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。＊＊＊いい意味でのサプライズが多い９０分となったが、１トップで先発した２０歳のＦＷ後藤啓介のセンスは光るものがあった。細身ながら、１９１セン