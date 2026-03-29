【グラスゴー（英）＝細田一歩】英国遠征中のサッカー日本代表は２８日（日本時間２９日）、ワールドカップ（Ｗ杯）出場を決めているスコットランド代表とグラスゴーで対戦し、１―０で破った。３１日（同４月１日）には、強豪のイングランド代表とアウェーで戦う。日本は前半を０―０で折り返すと、後半に選手交代で流れを変える。途中出場の上田（フェイエノールト）や三笘（ブライトン）を起点として立て続けに好機を作り、