◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。２打席目まで連続出塁で、前日から驚異の５打席連続出塁を果たした。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三