◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。＊＊＊代表の活動を経るごとに存在感が増す２２歳が、ゴールに絡む活躍を見せた。ハーフタイム後から途中出場したＤＦ鈴木淳之介は後半３９分、最終ラインから縦に上がり、ＭＦ三笘薫のパスに抜け出すと、エリア左からクロス。ＦＷ塩貝健