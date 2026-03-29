◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0巨人(28日、東京ドーム)巨人は阪神先発・郄橋遥人投手を打ち崩せず完封負け。試合後阿部慎之助監督が相手投手をたたえました。前日の開幕戦では、チーム64年ぶりの新人開幕投手を任され竹丸和幸投手がプロ初勝利をあげるなど白星スタートを切った巨人。勢いに乗り開幕2連勝を狙った一戦でしたが、この日は阪神の郄橋投手の前に打線が沈黙しました。5回は岸田行倫選手がチーム初ヒット、続