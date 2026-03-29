現地時間３月28日、日本代表がハムデン・パークでスコットランドと対戦。この日のスタメンはGKが鈴木彩艶、３バックが瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝、ウイングバックは菅原由勢、前田大然、ボランチが田中碧と藤田譲瑠チマ、シャドーは鈴木唯人と佐野航大、CFは後藤啓介だった。お馴染みの３-４-２-１システムでスタートさせた日本は前線からのプレスで主導権を握ろうとするも、８分に大ピンチを迎えるなどやや不安定な立ち上が