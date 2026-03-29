◇ア・リーグブルージェイズ―アスレチックス（2026年3月28日トロント）ブルージェイズは28日（日本時間29日）、アスレチックスと対戦。先発のディラン・シース投手（30）が6回1死で降板したが、12三振を奪う好投。結局、5回1/3、90球を投げ、3安打1失点で降板して移籍後初勝利はならなかった。初回先頭のカーツを空振り三振に仕留めたところから奪三振ショーの幕開けとなった。3回2死一、三塁のピンチでソダーストロム