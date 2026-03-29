◇パ・リーグオリックス6―0楽天（2026年3月28日京セラドーム）オリックス打線の主役は中川だった。3回2死二塁で先発・滝中の初球を左翼へ運ぶ先制の2ラン。自己最速のレギュラーシーズン1号だ。「朝の練習の時から、波留ヘッドコーチ“きょう、やり返すぞ”と言われた。それがいい方向に向いた」開幕2戦目にして今季チーム初得点。さらに2点優勢の7回1死満塁でも右翼へ2点適時打を放つなど3安打の固め打ち。オープン戦