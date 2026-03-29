W杯ジャンプ女子個人最終第33戦で3位となった丸山希（右）。中央は優勝したニカ・プレブツ＝プラニツァ（共同）【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは28日、スロベニアのプラニツァで女子個人最終第33戦が行われ、丸山希（北野建設）が211.5メートル、211メートルの合計361.7点で3位に入った。表彰台は今季19度目。伊藤有希（土屋ホーム）は6位、高梨沙羅（クラレ）は11位。既