◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）坂本のコンディションはここ数年より良さそうだ。今季初安打は、５回１死一塁から低めのツーシームをうまく拾ったものだった。この日、巨人の右打者は阪神・高橋がどんどん投げ込んでくる内角の強いクロスファイアの対応に苦しんでいた。あれだけ内角を意識させられると、低めの変化球で抜かれて体が前に出されてしまうもの。それを体の左側がほどけないように我慢し