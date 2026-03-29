３月29日放送の「ポツンと一軒家」は「春の2時間スペシャル」と題し、佐野史郎と優香をゲストに迎えてお届け！ 衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報を元に、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく。ゲストの二人をくぎ付けにした2時間スペシャル、登場したポツン暮らしの様子とは！？ ©ABCテレビ 大分県の深い山奥で、趣味が生きがいのご主人と、ノリ