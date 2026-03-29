日本―スコットランド後半、先制ゴールを決める伊東（左）＝グラスゴー（共同）【グラスゴー（英国）共同】サッカーの日本代表は28日、英国のグラスゴーで行われた国際親善試合でスコットランド代表を1―0で下した。日本は好機をつくりながらも無得点が続いたが、後半の終盤に伊東（ゲンク）のゴールで均衡を破った。1月19日時点の世界ランキングは日本が19位で、スコットランドは38位。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中