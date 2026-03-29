シャーロット・ホーネッツが、イースタン・カンファレンスで存在感を増している。3月27日（現地時間26日、日付は以下同）、ホーネッツはホームでニューヨーク・ニックスと対戦し、114－103で勝利。連勝記録を「5」に伸ばしている。 ニックス戦直後のインタビューで、ラメロ・ボールは「試合に勝つときはいつだって楽しい」と語り、イースタン・カンファ