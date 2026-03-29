『ばけばけ』（NHK総合）が、3月27日に最終回を迎えた。思えば本作は、トキ（髙石あかり）が雨清水八雲／ヘブン（トミー・バストウ）に聞かせる「トキの話」だった。 参考：『ばけばけ』は間違いなく“スバラシイ”脚本・ふじきみつ彦が挑み続けた“なにげない日常” 第1話冒頭で、話し始めるトキの顔と共に映し出されるのは、幼少期のトキ（福地美晴）の姿であり、明治の初め、それこそ武士の世が終わり没落