ライラ（LAILA）が運営するバーチャル美術館アプリ「ラ・ミュージアム（LA MUSEUM）」が、「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」のアーカイヴブック「0 0 10」の発売を記念したエキシビション「ARTISANAL」を東京・代官山の「THE FACE DAIKANYAMA」で開催する。期間は4月22日から26日まで。事前予約制で、一時間毎の入れ替え制となっている。【画像をもっと見る】0 0 10は、マルタン・マルジェラ（Martin