◇セ・リーグDeNA2−5ヤクルト（2026年3月28日横浜）DeNAは3年ぶりの開幕2連敗で、相川新監督の初勝利はまたお預けとなった。昨季は抑えを務めた入江が5年ぶりに先発。2回に2死走者なしから四球と連打で先制されると、打線が同点に追いついた直後の3回には3点を失った。4回5安打4失点で今季初黒星を喫し「オープン戦では出なかった課題を修正して次につなげたい」と反省。指揮官も「（先発転向後）初のシーズンなので