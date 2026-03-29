◇セ・リーグヤクルト5−2DeNA（2026年3月28日横浜）「ブンブン丸」野球の象徴だ。同点の3回無死一、二塁。セオリーは犠打だ。打席に入ったヤクルト・鈴木叶も「バントかなと思った」。池山監督のサインは「打て」だった。「“打て”が出たので、思い切っていくだけだった」。初球から全球スイング。追い込まれながらも4球目の138キロフォークを捉え、左翼線へ決勝の適時二塁打を放った。これが通算3試合目のスタメンマ