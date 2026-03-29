戦国模様の高松宮記念だが、AIのジャッジは迷うことなき「1強」。ラストランで悲願のG1初制覇を狙うナムラクレアを◎に指名した。指数94は連覇が懸かる2位サトノレーヴに15ポイント差をつける断トツの数字。当レース3年連続2着を含み、芝1200メートルのG1では【0・3・3・1】。唯一の着外は3歳時のスプリンターズS5着。この条件では4歳春以降、一度も馬券圏内を外していない。馬連派のAIにとっては、まさに“堅軸”だ。買い目