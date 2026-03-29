◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）連投の広島・ハーンが幸運な今季初勝利を挙げた。2番手・島内が同点に追い付かれた8回、なおも2死二塁で救援。152キロのツーシームで岡林を二ゴロに仕留めると、その裏にチームが勝ち越し。「状況は考えず、アウトを取ることにフォーカスしていた」と汗を拭った。前日27日は直球が最速157キロを計測し「微調整がうまくいっているのかなと思う」と胸を張る来日