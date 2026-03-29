嵐の相葉雅紀（４３）がこのほど、都内で、４月１日にスタートするＮＨＫ総合の海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（水曜、後７・５７）の取材会を行った。テレビやガイドブックで紹介されたことのない未知の場所に潜入し、見たことのない景色や絶品グルメといった秘密を解き明かす番組。ＭＣを務める相葉は「僕は冒険をしないタイプで、好きな国ができたら、そこばかり行っちゃう」と性格を明かした上で、「こうい