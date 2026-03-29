◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）広島の新外国人・ターノックが初先発で快投を演じた。150キロ台の直球、ツーシームと120キロ台のナックルカーブなどを制球よく操り、無四球で7回を5安打零封。2番手・島内が同点に追い付かれ、来日初勝利を逃しても「チームを助けられる投球ができたと思うし、勝利につながって良かった」と笑顔で語った。打っても6回1死から右中間二塁打を放ち「自分ではそこ