◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）広島はミラクルな展開で開幕試合を制した一夜明け。昨日勝ったから、今日は負けてもいいか…ではなく、前日の流れのまま連勝することが大事だった。安打も少なく決して派手ではない試合。投手を含めた守りで勝てたのは、広島先発・ターノックの好投によるところが大きい。この日はほぼストライク先行で、追い込むケースが非常に目立った。球種もいろいろ投げ