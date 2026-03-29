◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）流れを変えようと、坂本勇人内野手（３７）は必死でバットを出した。１点を追う５回１死一塁。低めに沈む１４１キロツーシームをさばき、中前へ運んだ。今季５打席目での初安打に「それは本当に良かったですね」。２０年連続安打は柴田勲、川相昌弘に並び球団２位タイに浮上した。数々の歴史を刻んできた場所で、新たな勲章も手にした。「６番・三塁」でフル出場。