◆パ・リーグオリックス６―０楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが「完封返し」で今季初勝利を挙げた。前日の開幕戦では１０失点を喫し、打線は４安打無得点と沈黙。この日は先発・九里が１３２球を嘆、４安打１２奪三振の力投で今季初勝利を挙げた。岸田監督は「プロ野球の長い試合のなかでも、１勝というのは本当に大きい。（九里は）本当に気迫の投球だった。亜蓮さまさまだなっていうところ。嫌な空気をバチッ