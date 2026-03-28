2026年2月26日、ホンダは「ZR-V」の一部改良モデルに関する情報を先行公開しました。 ZR-Vは、スポーティーなデザインと上質な走りを特徴とするミドルサイズSUVで、幅広い層から支持を集めています。 今回上級グレードの「e:HEV Z」に新たに設定された特別仕様車「クロスツーリング」に対し、SNSではさまざまな反響が寄せられています。 SNS上は「ハニカムグリルがかっこいい」の声であふれる