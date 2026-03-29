◇パ・リーグ西武0−11ロッテ（2026年3月28日ZOZOマリン）西武は今季初勝利を託された先発・武内だが、立ち上がりから崩れて5回7安打4失点でKOされた。初回先頭の高部に左翼線二塁打を浴びると3連打などでいきなり2失点。5回にも2点を失い「不安定な立ち上がりで相手にリズムがいってしまった」とうなだれた。開幕直前に支配下昇格した冨士が2番手で登板も、1死も奪えず5安打5失点というホロ苦いデビューに。打線も5安