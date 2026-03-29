前走“ちょい負け組”がお買い得！？過去10年の当レースで前走1着馬は【2・7・2・27】で取りこぼしが目立つ。一方、前走が0秒2差以内の着差で敗れていた馬は【5・1・3・31】と巻き返すケースが多い。特に前走が芝1200メートル戦で、「タイム差なし」で惜敗していた馬は【2・0・1・0】と全て馬券圏内。17年セイウンコウセイ、23年ファストフォースは前走シルクロードS2着から反撃V、18年3着ナックビーナスはオーシャンS2着から