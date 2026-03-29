◇パ・リーグロッテ11−0西武（2026年3月28日ZOZOマリン）ロッテ・西川のバットが止まらない。初回無死一、三塁から三塁線を破る二塁打で先制点を叩き出す。5回2死三塁では左前適時打。さらに6回にも無死一、二塁から左前適時打を放ち、寺地から7者連続得点という猛攻の6点目を挙げた。今季チーム初の猛打賞で、全てがタイムリーと勝負強さも発揮し、開幕2連勝に導いた。初回は武内のスライダーを叩き、5回は低めのカー