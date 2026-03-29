過去10年で傾向を探る。☆前走距離中心は今回と同じ1800メートル組【5・7・6・62】だが、好走率が高いのは1600メートル組【2・0・1・6】。2000メートル組は【0・2・4・29】と勝てていない。☆世代6歳【4・4・4・43】が最も馬券に絡んでいる。5歳【4・3・3・21】は馬券内率が上々。7歳は【2・1・1・23】。4歳は【0・2・1・25】と結果が出ていない。☆人気2番人気は【3・2・2・3】と好成績だが、1番人気【1・2・2・5】