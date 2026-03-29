◇パ・リーグロッテ11−0西武（2026年3月28日ZOZOマリン）ロッテの高卒4年目の田中が6回5安打無失点と好投し、サブロー監督が「重要視する」と話していた開幕2戦目を白星で飾り、カード勝ち越しを決めた。5回には三塁・寺地の失策から2死満塁を招いたが、西川を遊ゴロに仕留めた。「野手からの信頼を得られるチャンスだと思った。抑えられて良かった」と誇った。「全員で協力して勝てれば」の思いを込め、帽子のツバに