ビッグシーザーは今春に定年解散した西園正都厩舎からの転厩初戦。土曜朝は坂路で体調を整えた。瀬間助手は「当週の追い切りの疲れもなく、雰囲気は凄く良かったです」と好感触。「ポテンシャルを発揮できるように調教してきて、ここに向けてしっかり仕上げられたと思う。スタートは特に気にしていません」と順調ぶりを伝えた。