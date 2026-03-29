武英厩舎は2頭出し。エーティーマクフィは軽めの運動。指揮官は「十分過ぎるほど仕上がっています」と好調をアピールする。2枠3番にも「この馬は壁をつくりたかったので、いい枠だと思いますよ」と歓迎した。今季初戦のシルクロードSは好位から進めて8着。「前走に比べて、気持ちが乗っていて、いい意味でピリッとしてきた」と満足げに送り出す。