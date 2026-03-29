ダノンマッキンリーは土曜朝、軽めの運動で最終調整を済ませた。藤原師は「落ち着いて順調に来ている。精神面も安定しているし、成長してきたかなと思う」と充実ぶりに目を細める。内めの4番枠についても「いいところを引いた。うまく流れに乗って運べれば」と思い描く。中京では一昨年のファルコンS制覇。それ以来の当地で自慢の末脚さく裂なるか。