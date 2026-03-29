ヤマニンアルリフラは角馬場から坂路へ。ゆったり駆け上がって体調の良さを感じさせた。斉藤崇師は「変わりないですよ」と穏やかな口ぶり。前走シルクロードSは中団からグイグイ伸びて3着。「ブリンカーの効果があって久しぶりに、この馬の走りができました」と振り返り、「今回もゲートをしっかり出られるか」とポイントを挙げた。