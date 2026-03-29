◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）広島が接戦を制して4年ぶりの開幕2連勝。ドラフト1位・平川が強肩で貢献した。0―0の4回1死満塁。定位置付近で中飛を捕球し、ノーバウンドでの本塁ストライク返球で三塁走者だった俊足・岡林の生還を阻止した。「練習からノーバンでやっているんで、いつも通りにやれた感じ。肩には自信がある」8回には四球を選び、決勝の本塁も踏んだ。本拠地に限れば連勝発