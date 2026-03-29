日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に伊東純也が決勝ゴールを挙げ、１−０で勝利を収めた。チームを率いた森保一監督は試合後の会見で、まず試合を振り返り、「素晴らしい雰囲気の中で試合ができたことをうれしく思っております」とコメントした。雨の中での戦いだったが、「この試合に誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能するということで、選手を順に入れ