「スコットランドのパフォーマンスが悪すぎる」そんな声が記者席から漏れてくる。現地時間３月28日、ハムデン・パークで開催された日本戦はスコットランドのホームゲーム。にもかかわらず、立ち上がりからなかなかボールを握れず、25分以降は日本に押し込まれる時間帯も多かった。前半途中にスコットランドのサポーターが指笛でブーイングしていた事実からも分かるとおり、この日のホームチームは低調なパフォーマンスに終始し