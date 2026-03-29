現地３月28日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。なかなか得点を奪えずにいたなか、84分に伊東純也がついに均衡を破り、そのまま１−０で勝利した。敵地で完封勝利を収めたゲームで、クリーンシート達成に大きく貢献したのが、好セーブを連発した鈴木彩艶だ。頼れる守護神はまず８分、至近距離からスコット・マクトミネイのシュートを浴びるも、驚異的な