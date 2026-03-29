「フィギュアスケート・世界選手権」（２７日、プラハ）坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２年ぶり４度目の制覇。フリー、合計ともに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を上回る日本勢最多優勝を達成した。２１年間の競技人生で有終の美を飾った。完成度を追い求めた坂本らしい演技は、世界中を魅了した。スピードと幅のある力強い３回転ジャンプを武器にしていたジュニア時代。当時は「ジャンプしかとり